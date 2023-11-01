В красном мини и сапогах со шнуровкой: эффектная Джулия Фокс под прицелом папарацци

Она, как всегда, выглядела эффектно и смело, а ее лук подчеркивал фигуру.
33-летняя американская модель Джулия Фокс оказалась под прицелом фотографов в Нью-Йорке, когда шла на свою вечеринку. Мероприятие знаменитость организовала в честь своих мемуаров под названием Down The Drain, которые недавно увидели свет.
На Джулии был наряд в красном цвете, который состоял из топа без бретелек и коротких шорт. Также Фокс надела парик с длинными красными волосами, сделала очень яркий макияж с черными стрелками и коричневыми губами.
Образ модель дополнила белыми сапогами на шнуровке, сумкой с короткими ручками и перчатками.
Это уже второй образ в красном цвете Джулии за последнее время, ведь не так давно она пришла на мероприятие в платье с вырезами на юбке. В этом луке она пришла на гала-концерт в честь 25-летия благотворительной организации Room to Grow, который прошел в бальном зале Ziegfeld.
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