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В красном мини и у роскошного автомобиля: британская телезвезда продемонстрировала сексуальные формы

В красном мини и у роскошного автомобиля: британская телезвезда продемонстрировала сексуальные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
516
Время на прочтение
1 мин
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В красном мини и у роскошного автомобиля: британская телезвезда продемонстрировала сексуальные формы

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри похвасталась своими соблазнительными формами.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новый снимок.

На нем красавица позирует у роскошного автомобиля. Но сама звезда выглядит не менее роскошно.

Хлоя одета в красный костюм, состоящий из топ-бюстье и мини-юбки со шнуровкой. Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальную фигуру.

Глоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри дополнила аутфит белыми босоножками на шпильках. Она сделала себе красивую укладку с локонами и вечерний макияж с акцентом на глазах. Красный маникюр и педикюр завершили его лук.

Ранее Хлоя показала фигуру в милом розовом бикини на завязках с принтом в виде красных сердечек.

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Дата публикации
Просмотры
516
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