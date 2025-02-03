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В красном мини от Vivienne Westwood: Тейлор Свифт блистала на церемонии "Грэмми"

В красном мини от Vivienne Westwood: Тейлор Свифт блистала на церемонии "Грэмми"

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Певица выглядела сногсшибательно и подчеркнула свои стройные ноги.

В этом году на 67-й церемонии вручения музыкальных премий "Грэмми" певица Тейлор Свифт получила шесть номинаций, но не победила ни в одной.

Однако нарядилась она в эффектное красное платье от известного британского бренда Vivienne Westwood.

Тейлор Свифт / © Associated Press
Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Это было платье узнаваемого дизайна с корсетом и драпировками. Также его полностью украшали красные стразы.

На юбке этого платья также была интересная лаконичная деталь - небольшое украшение с буквой Т - первой в имени певицы.

Тейлор Свифт / © Associated Press
Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Образ Свифт дополнила босоножками на каблуках и со стразами от Casadei, красным маникюром, ярким макияжем, а также гламурными серьгами с красными камнями от ювелирного бренда Lorraine Schwartz, который также обожает лучшая подруга Тейлор - актриса Блейк Лайвли.

Тейлор Свифт / © Associated Press
Тейлор Свифт / Фото: Associated Press
Тейлор Свифт / © Associated Press
Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Во время церемонии Свифт все же вышла на сцену, но чтобы вручить награду коллеге - Бейонсе, которая получила золотую статуэтку в категории "Лучший кантри-альбом".

Тейлор Свифт и Бейонсе / © Associated Press
Тейлор Свифт и Бейонсе / Фото: Associated Press

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