В красном мини-платье: "Холостячка" Злата Огневич в кокетливом луке покаталась на кабриолете по Львову

Артистка съездила на свидание к участнику "Холостячки".

В пятницу состоялся девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Во время него главная героиня проекта Злата Огневич ходила на свидание с каждым участником, чтобы узнать лучше об их жизни.

К примеру, с Дмитрием Шевченко певица встретилась во Львове, где он живет. Мужчина подготовил для нее романтическую прогулку по городу на автомобиле с открытым верхом. Сам он оделся в интересный лук, состоявший из темно-серой жилетки, брюк, белой рубашки и фуражки. Он подарил Злате большой букет цветов.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Затем они прогулялись на смотровую площадку. После этого Дмитрий учил артистку своему любимому виду спорта – боксу.

И в завершение свидания Шевченко показал Огневич арендованную квартиру, в которой проживает.

Для этого свидание Злата выбрала кокетливый образ. На ней было красное мини-платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Аутфит Огневич дополнила красными босоножками, кулоном на тонкой длинной цепочке, лаконичными серьгами, нежным макияжем и укладкой.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

А на свидание с Андреем Хветкевичем Злата пришла в соблазнительном мини-платье с опущенной линией плеч и длинными рукавами.

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