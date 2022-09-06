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В красном мини-платье и бриллиантах: украинская модель в откровенном образе появилась на гала-вечере в Венеции

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В красном мини-платье и бриллиантах: украинская модель в откровенном образе появилась на гала-вечере в Венеции

Диа Анницкая / Фото: Getty Images

Диа Анницкая в коротком наряде продемонстрировала стройную фигуру.

Украинская модель Диа Анницкая (настоящее имя Диана) стала гостьей благотворительного гала-вечера amfAR, состоявшегося в отеле San Clemente в Венеции.

Для такого события девушка выбрала откровенный лук. На ней было красное мини-платье от Magda Butrym с вырезами и рюшами-цветами. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру и ноги.

Диа Анницкая / © Getty Images
Диа Анницкая / Фото: Getty Images

Платье Диа скомбинировала с черными босоножками. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руку – браслетом. Аккуратная прическа и нежный макияж с черными стрелками завершили сексуальный образ Анницкой.

Напомним, украинская модель Олеся Стефанко родила дочь и показала фото.

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