В красном мини-платье и колготах в сетку: эффектная Никола Пельтц приехала на показ Виктории Бекхэм

Поддержать модельера по традиции собралась вся ее семья. Старший сын Бруклин приехал со своей женой Николой Пельтц-Бекхэм. Они вместе с младшей сестрой Бруклина – Харпер – сидели в первом ряду показа Victoria Beckham RTW Fall 2024, который прошел в отеле Salomon de Rothschild.

Никола Пельтц с мужем Бруклином Бекхэмом / Фото: Getty Images

Никола была в ярко-красном мини-платье и бежевых колготах в крупную сетку, а также надела светло-розовые туфли на очень высокой платформе и каблуках, а в руках держала черный клатч из кожи крокодила.

Пельтц распустила свои длинные волосы, сделала красивый макияж и темно-красный маникюр. У нее на пальце сверкало помолвочное кольцо с огромным бриллиантом, подаренное ей Бруклином, а в ушах были миниатюрные серьги. Бруклин надел черный сводобный костюм и обул грубые потертые ботинки. В руках у парня была бежевая сумка.

Бруклин Бекхэм, Харпер Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

12-летняя Харпер, которая сидели между Бруклином и Николой, была в черном длинном платье, которое сочетала с парой удобных кроссовок. У девочки был минимальный макияж на лице и распущены длинные блестящие волосы.

В Instagram Виктория поделилась несколькими снимками своей семьи.

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