В красном мини-платье и на шпильках: 68-летняя Кристи Бринкли ошеломила моложавым видом

Супермодель 80-х в эффектном аутфите появилась на улицах Нью-Йорка.
Кристи Бринкли попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка и просто ошеломила своим внешним видом. Кристи – 68 лет, но, глядя на нее, в это просто невозможно поверить.
Модель была одета в красное короткое платье, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру. Она накинула на плечи черное классическое пальто.
Свой аутфит Бринкли дополнила сапогами, инкрустированными стразами, на шпильках.
Она сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на красной помаде и завершила лук красным маникюром.
Напомним, в прошлый раз Кристи продемонстрировала не менее эффектный образ. На вечеринку она пришла в мини-платье с рюшами в цветочный принт, которое также прекрасно подчеркнуло ее красивые ноги.
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