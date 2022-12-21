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В красном мини-платье и на шпильках: 68-летняя Кристи Бринкли ошеломила моложавым видом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1162
Время на прочтение
1 мин
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В красном мини-платье и на шпильках: 68-летняя Кристи Бринкли ошеломила моложавым видом

Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Супермодель 80-х в эффектном аутфите появилась на улицах Нью-Йорка.

Кристи Бринкли попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка и просто ошеломила своим внешним видом. Кристи – 68 лет, но, глядя на нее, в это просто невозможно поверить.

Модель была одета в красное короткое платье, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру. Она накинула на плечи черное классическое пальто.

Кристи Бринкли / © Getty Images
Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Свой аутфит Бринкли дополнила сапогами, инкрустированными стразами, на шпильках.

Она сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на красной помаде и завершила лук красным маникюром.

Кристи Бринкли / © Getty Images
Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз Кристи продемонстрировала не менее эффектный образ. На вечеринку она пришла в мини-платье с рюшами в цветочный принт, которое также прекрасно подчеркнуло ее красивые ноги.

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Дата публикации
Просмотры
1162
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