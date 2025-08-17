ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

В красном мини-платье и шльопанцах: звезда сериала «Эмили в Париже» на съемках в Венеции

36-летняя актриса Лили Коллинз снова играет роль Эмили Купер в новом сезоне сериала «Эмили в Париже».

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Getty Images

В этот раз съемочная команда переместилась в Италию. Фотографии были сделаны в Венеции. На одном из снимков Эмили запечатлена в красном обтягивающем платье и таких же лосинах, а обута в шльопанцы. Актриса была с легким дневным макияжем, ее короткие волосы были частично заколоты заколкой, а в ушах были серьги-висюльки.

В эти же съемочные дни Коллинз запечатлели итальянские папарацци с ее экранной подругой Минди (играет Эшли Парк), когда они обедали в кофейне.

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Напомним, пятый сезон сериала «Эмили в Париже» частично снимают в Италии, а частично во Франции. Героине Коллинз предстоит адаптироваться к итальянской культуре, столкнуться с новыми традициями и проблемами, связанными с работой и личной жизнью. Зритель увидит и любимых персонажей из Парижа, они присоединятся к Эмили Купер в Италии.

Эшли Парк и Лили Коллинз в Париже / © Getty Images

Эшли Парк и Лили Коллинз в Париже / © Getty Images

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie