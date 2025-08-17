В красном мини-платье и шльопанцах: звезда сериала «Эмили в Париже» на съемках в Венеции

Лили Коллинз / © Getty Images

В этот раз съемочная команда переместилась в Италию. Фотографии были сделаны в Венеции. На одном из снимков Эмили запечатлена в красном обтягивающем платье и таких же лосинах, а обута в шльопанцы. Актриса была с легким дневным макияжем, ее короткие волосы были частично заколоты заколкой, а в ушах были серьги-висюльки.

В эти же съемочные дни Коллинз запечатлели итальянские папарацци с ее экранной подругой Минди (играет Эшли Парк), когда они обедали в кофейне.

Напомним, пятый сезон сериала «Эмили в Париже» частично снимают в Италии, а частично во Франции. Героине Коллинз предстоит адаптироваться к итальянской культуре, столкнуться с новыми традициями и проблемами, связанными с работой и личной жизнью. Зритель увидит и любимых персонажей из Парижа, они присоединятся к Эмили Купер в Италии.

