В красном мини-платье: Милли Бобби Браун сходила на шоу и рассказала, как ей сделали предложение

Актриса впервые рассказала, как бойфренд сделал ей предложение.
20-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, посетила программу Ночное шоу с Джимми Фэллоном, где рассказала на весь мир, как ее бойфренд - сын солиста группы Bon Jovi Джейк Бонджови - сделал ей предложение.
Оказывается, пару сблизил дайвинг и именно на глубине, во время очередного погружения, Джейк позвал Милли замуж и вручил ей кольцо. Украшение он решил надеть девушке на палец под водой, но оно упало с пальца но, по словам актрисы, Бонджови смог его поймать.
В эфире актриса появилась в мини-платье, расшитом пайетками. Наряд был винного цвета, а сочетала девушка его с черными колготками и туфлями на каблуках. Также она сделала высокую прическу и макияж.
На шоу Милли пришла со своей собакой Винни и немного о ней также рассказала. Также после эфира девушку и ее любимца заметили на улице. Винни была в красной шлейке, а ее хозяйка в джинсах, лавандовой футболке и длинной объемной эко-шубе. Волосы актриса собрала крабиком, и на лице у нее не было макияжа.
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