В красном мини-платье с цветами: красивый образ участницы "Холостяка-13", которую Терен неожиданно отправил домой

Татьяна из Одессы в первом выпуске получила от главного героя розу первого впечатления.

Во втором выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-13" главный герой проекта Александр "Терен" Будько во время церемонии роз неожиданно попрощался с хендмейд мастером из Одессы Татьяной Мелеховой.

Татьяна Мелехова/InstagramТатьяны Мелеховой

Во время первого выпуска именно Татьяна получила от холостяка розу первого впечатления, из-за чего зрители и сами участницы шоу стали считать ее одной из фавориток проекта.

Но Александр сделала вывод, что между ними очень мало общего. У них не было свидания, но во время их короткого общения Мелехова рассказала, что имела отношения около года, в которых она не любила. Это очень смутило Терена.

"Я был неприятно удивлен таким отношениям. Мне кажется, это неуважение и к себе, если ты встречаешься с мужчиной, который тебе не нравится", – сказал Будько.

Поэтому Терен решил отправить девушку домой.

На церемонии роз Татьяна выглядела эффектно. Снимки своего красивого образа девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Татьяна Мелехова/InstagramТатьяны Мелеховой

На ней было красное мини-платье без бретелек от украинского дизайнера Olya Mak. Наряд был украшен красными цветочными аппликациями.

Татьяна Мелехова/InstagramТатьяны Мелеховой

Аутфит Татьяна дополнила красными замшевыми босоножками. Ей сделали высокий пучок, выпустив спереди пряди, нежный макияж и завершили лук украшениями с цветами.

Татьяна Мелехова/InstagramТатьяны Мелеховой

"Я красиво пришла на проект и красиво ушла из него", – написала она в посте.

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