В красном мини-платье с цветами: красивый образ участницы "Холостяка-13", которую Терен неожиданно отправил домой

Татьяна из Одессы в первом выпуске получила от главного героя розу первого впечатления.
Во втором выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-13" главный герой проекта Александр "Терен" Будько во время церемонии роз неожиданно попрощался с хендмейд мастером из Одессы Татьяной Мелеховой.
Во время первого выпуска именно Татьяна получила от холостяка розу первого впечатления, из-за чего зрители и сами участницы шоу стали считать ее одной из фавориток проекта.
Но Александр сделала вывод, что между ними очень мало общего. У них не было свидания, но во время их короткого общения Мелехова рассказала, что имела отношения около года, в которых она не любила. Это очень смутило Терена.
"Я был неприятно удивлен таким отношениям. Мне кажется, это неуважение и к себе, если ты встречаешься с мужчиной, который тебе не нравится", – сказал Будько.
Поэтому Терен решил отправить девушку домой.
На церемонии роз Татьяна выглядела эффектно. Снимки своего красивого образа девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
На ней было красное мини-платье без бретелек от украинского дизайнера Olya Mak. Наряд был украшен красными цветочными аппликациями.
Аутфит Татьяна дополнила красными замшевыми босоножками. Ей сделали высокий пучок, выпустив спереди пряди, нежный макияж и завершили лук украшениями с цветами.
"Я красиво пришла на проект и красиво ушла из него", – написала она в посте.
Читайте также:
- В платье с соблазнительным декольте: участница "Холостяка-13" на церемонии роз продемонстрировала эффектный аутфит
- В цветочном платье с обнаженными плечами: участница "Холостяка-13" пришла на свидание в романтическом образе
- "Холостяк-13": первой на знакомство с главным героем пришла хирург в платье с разрезом до бедра