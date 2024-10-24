В красном мини-платье с декольте: Деми Мур собирается на свидание в эксклюзивном отрывке из фильма "Субстанция"

Боди-хоррор "Субстанция" стал настоящим хитом в украинских кинотеатрах. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2024, там фильм не только получил награду за лучший сценарий, но и сорвал 13-минутные овации после премьеры.

Для исполнительницы главной роли – Деми Мур – лента стала кинематографическим "камбэком" и одновременно свидетельством ее самопринятия: после десятилетий жестокой борьбы с собственным телом и возрастом.

"Если кто-то еще посмеет сказать, что Деми Мур недостаточно яркая, то Бога нет", – пишут обозреватели журнала Rolling Stone.

По сюжету Элизабет Спаркл (Деми Мур) – настоящая суперзвезда и обладательница премии "Оскар", ведущая популярного фитнес-шоу. Но в день ее 50-летия продюсер Харви сообщает ей об увольнении, не посрамившись сказать, что это из-за ее возраста. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, создающий более молодую и лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью: младшая, еще красивее и совершеннее... Две версии Элизабет должны сменять друг друга каждые семь дней, но вскоре каждая начинает перетягивать это "одеяло времени" на себя, что приводит к непредсказуемым последствиям.

Леди.ТСН.ua вместе с дистрибьютором фильма в Украине публикует эксклюзивный отрывок из фильма "Субстанция":

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