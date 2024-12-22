В красном мини-платье с пикантным декольте: Мэрайя Кери сходила на шопинг

Артистка отправилась на отдых на горнолыжный курорт и была замечена фотографами, когда ходила за покупками.

На публике Мэрайя появилась в красном трикотажном мини-платье с глубоким вырезом на декольте, шапке-бини и перчатками от Chanel, а также высоких сапогах с мехом и на каблуках и с бриллиантовым ожерельем на шее.

Кэри оставила свои светлые локоны распущенными и была в белых солнцезащитных очках. Певицу запечатлели в бутике Prada.

Мэрайя Кери / Фото: Getty Images

А также уже в другом коротком трикотажном платье Кэрри сфотографировали в бутике Gucci. Она носила очень короткое платье и шапку в сочетании с перчатками и высокой обувью на каблуках и привлекла внимание фотографов и людей, которые были неподалеку.

Мэрайя Кери / Фото: Getty Images

Известно, что Мэрайя Кэри встречает Рождество каждый год на горнолыжном курорте Аспен. Она привозит сюда детей и свою команду и наслаждается зимними каникулами. Днем ранее звезду запечатлели еще в одном образе.

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