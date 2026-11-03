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- Шоу-бизнес
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В красном мини-платье с пикантным вырезом: британская модель показала эффектные фото из Парижа
Джессика Гейл устроила пикантный фотосет на мраморной консоли.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — поделилась в Instagram снимками из своей поездки в Париж. Она устроила фотосессию в эффектном луке, позируя сидя и лежа на мраморной консоли.
Перед камерой Джесс появилась в красном облегающем мини-платье. Наряд имел короткие рукава, закрытый вырез и большой каплевидный вырез в зоне декольте, который прекрасно подчеркнул ее красивый бюст.
Платье Гейл сочетала с черными глянцевыми мюлями с открытыми носками и на высоких шпильках. Дополняла аутфит маленькая черная стеганая сумочка с короткой ручкой и золотистой фурнитурой.
Гейл уложила волосы в объемные локоны и сделала макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были лаконичные серьги-пусеты, а на руках — тонкие браслеты.
«Поездка в Париж — это всегда отличная идея», — подписала фотографии Джессика.
Напомним, Джессика Гейл в купальнике с рюшами продемонстрировала стройную фигуру.