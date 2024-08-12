В красном мини-платье с сексуальным декольте и воланами: Екатерина Бужинская перевела свой хит на украинский

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фотографии своего нового красивого образа, которые она сделала во время круизной поездки со своей семьей.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка устроила себе импровизированный фотосет на лестнице с настоящими кристаллами Swarovski. Она предстала в красном мини-платье с драпировкой, поясом-шлейфом, воланами на плечах, сексуальным декольте и вырезами на животе.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Лук звезда дополнила серебряными блестящими босоножками на шпильках, укладкой с мокрым эффектом, макияжем с акцентом на красной помаде, серьгами-кольцами, цепочкой с крестиком, кольцом, красными маникюром и педикюром.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В посте артистка сообщила, что к своему дню рождения, 13 августа, она презентовала украиноязычную версию ее хита — "Бажаний".

"Бажаний" – это история, которая близка каждой девушке и женщине. Неважно, будь-то первые подростковые чувства или любовь в зрелом возрасте, эмоции накрывают одинаково – они переполняют, идет внутренняя борьба, когда ум говорит одно, а сердце другое. Они противоречат друг другу – "чем больше ты не мой, тем больше ты желанный", "чем больше ревную, тем больше люблю". Но в итоге все равно побеждает любовь. Каждая женщина хочет быть единственной для своего мужчины и каждой знакомо чувство ревности. Наверное, поэтому моя новая песня так откликнулась поклонникам, потому что ее слова с точностью передают эмоции влюбленной женщины", – поделилась Екатерина о композиции.

Напомним, Екатерина Бужинская является настоящим послом женских хитов. В этом году она порадовала поклонниц гимном женской дружбы – "Найкращі подруги", манифестом свободной и независимой женщины – "Viva svoboda ", а также новыми звучаниями хитов – "Романсеро" и "Королева натхнення".

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