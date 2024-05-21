В красном мини с декольте: 50-летняя Хайди Клум продемонстрировала стройные ноги

Звезда выглядела очень эффектно и этот оттенок был ей к лицу.

Супермодель и ведущая Хайди Клум посетила мероприятие организованное Алессандрой Амбросио и Синди Мелло в поддержку Brazilian Soul Fund и Brazil Foundation, которое прошло во время 77-го ежегодного Каннского кинофестиваля в La Petite Maison во Франции.

Для этого мероприятия она выбрала бархатное красное мини-платье с длинными рукавами, юбка которого была выполнена в виде цветка. Также ее платье украшало глубокое декольте, а под грудью и по-бокам у него были прозрачные вставки.

Образ Клум дополнила туфлями на каблуках, прической с легкими локонами, а также ярким макияжем с красной помадой на губах.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Этот ее выход в свет произошел через несколько дней после того, как Хайди блистала на красной дорожке в эффектном багряном платье от бренда Saiid Kobeisy из коллекции весна-лето 2024.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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