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- Шоу-бизнес
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В красном мини с драпировками: 60-летняя Брук Шилдс посетила вручение престижной премии
Ее красивое и яркое платеь было от известного французского Модного дома.
Совсем недавно — 31 мая — актриса Брук Шилдс отпраздновала свое 60-летие, а затем вышла на красную дорожку в Нью-Йорке. 8 мая состоялось вручение 78-й ежегодной премии «Тони», которая присуждается в области американского театра. Мероприятие прошло в мюзик-холле Radio City.
Брук надела красное мини-платье с ассиметричным подолом, драпировками и пайетками, которые были только с одной стороны. Платье Брук было от Модного дома Balmain. Актриса дополнила образ красным клатчем, туфлями-лодочками и украшениями. Волосы она распустила и уложила в легкие волны.
Платья с драпировками Брук очень любит и не раз надевала, хоть и от других брендов. Не так давно актриса также вышла на красную дорожку во время театральной премьеры, где продемонстрировала наряд коричневого цвета от бренда Ronny Kobo.