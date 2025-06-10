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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
968
Время на прочтение
1 мин

В красном мини с драпировками: 60-летняя Брук Шилдс посетила вручение престижной премии

Ее красивое и яркое платеь было от известного французского Модного дома.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Associated Press

Совсем недавно — 31 мая — актриса Брук Шилдс отпраздновала свое 60-летие, а затем вышла на красную дорожку в Нью-Йорке. 8 мая состоялось вручение 78-й ежегодной премии «Тони», которая присуждается в области американского театра. Мероприятие прошло в мюзик-холле Radio City.

Брук надела красное мини-платье с ассиметричным подолом, драпировками и пайетками, которые были только с одной стороны. Платье Брук было от Модного дома Balmain. Актриса дополнила образ красным клатчем, туфлями-лодочками и украшениями. Волосы она распустила и уложила в легкие волны.

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Платья с драпировками Брук очень любит и не раз надевала, хоть и от других брендов. Не так давно актриса также вышла на красную дорожку во время театральной премьеры, где продемонстрировала наряд коричневого цвета от бренда Ronny Kobo.

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

© Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
968
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