В красном мини с подплечниками: Кайли Дженнер посетила показ Jacquemus во Франции

Модное шоу бренд назвал в этот раз Les Sculptures, а проводилось оно в музее Fondation Maeght. Посвящено показ было швейцарскому художнику Альберто Джакометти.

Неделя высокой моды завершилась, а вот модные шоу во Франции - нет. На этой неделе в Сен-Поль-де-Вансе состоялся показ новой коллекции весна-лето 2024 бренда Jacquemus. Среди гостей модного шоу появились Джулия Робертс, звезда "Секса в большом городе" Кристин Дэвис, бывшая жена Венсана Касселя Тина Кунаки и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, которая опять взяла с собой дочь Сторми.

На мероприятие Кайли надела красное мини-платье с драпировками и подплечниками. Спереди у наряда было небольшое декольте.

Образ девушка дополнила макияжем, объемной укладкой, красными туфлями и сумкой.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Также девушка появилась в рекламном видео бренда с остальніми гостями показа.

А вот несколькими днями ранее Дженнер вместе с сестрой Ким Кардашьян появилась на показе кутюрной коллекции Модного дома Maison Margiela, креативным директором которого является легендарный дизайнер Джон Гальяно. На шоу она пришла в серебряном платье и перчатках.

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