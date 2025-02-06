В красном мини с розами: гламурная Ники Хилтон появилась на вечеринке в Нью-Йорке

Светская львица блистала в необычном наряде, который подчеркивал ее ноги.
Ники Хилтон посетила вечеринку по случаю открытия Недели моды в Нью-Йорке Saks Fifth Avenue, которая прошла в клубе Crane Club. Выглядела женщина гламурно и эффектно, поскольку надела короткое красное платье.
Наряд Ники был от бренда Rebecca Vallance, с которым она сотрудничает. Платье было полностью расшито пайетками, имело пышные рукава, а также вырезы в зоне груди, которые также украшали три больших розы из ткани.
Носила свой наряд Хилтон в сочетании с красными мюлями от Manolo Blahnik, декорированными кристаллами. Также она распустила свои светлые волосы, сделала любимый макияж, а также надела несколько украшений с камнями. Стоимость такого платья, согласно сайту бренда, 780 евро.
Напомним, что ранее она посетила показ новой коллекции американского бренда Marc Jacobs, который прошел в Нью-Йорке в знаменитой публичной библиотеке. Дизайнер презентовал публике в этот раз креативную коллекцию на сезон весна-лето 2025. Звезда в тот день была в белом мини и на огромных платформах.
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