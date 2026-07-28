- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном монокини с пикантными вырезами: модель похвасталась красивой фигурой на Ибице
Звезда реалити-шоу поделилась солнечными снимками с отдыха на испанском острове.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных во время отдыха на Ибице.
«По островному времени», — лаконично подписала она фотографии.
На фото Джесс позировала на фоне живописного побережья в красном цельном купальнике-монокини, который прекрасно подчеркнул ее загар и пышные формы.
Купальник имел глубокое декольте, высокие вырезы на бедрах и большие фигурные вырезы по бокам. Купальник также был украшен тремя металлическими кольцами — одним в зоне декольте и двумя на бедрах.
Гейл дополнила свой пляжный образ золотыми браслетами и белым маникюром. Ее длинные светлые волосы были распущены, а на лице был макияж с пышными ресницами, бронзером и помадой цвета пыльной розы.
Джессика позировала перед камерой, наслаждалась солнцем и отдыхала на мягком шезлонге среди зелени.
Напомним, ранее Джессика Гейл в голубом бикини покаталась на яхте.