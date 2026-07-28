В красном монокини с пикантными вырезами: модель похвасталась красивой фигурой на Ибице

Джессика Гейл

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Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных во время отдыха на Ибице.

Джессика Гейл

«По островному времени», — лаконично подписала она фотографии.

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Джессика Гейл

На фото Джесс позировала на фоне живописного побережья в красном цельном купальнике-монокини, который прекрасно подчеркнул ее загар и пышные формы.

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Джессика Гейл

Купальник имел глубокое декольте, высокие вырезы на бедрах и большие фигурные вырезы по бокам. Купальник также был украшен тремя металлическими кольцами — одним в зоне декольте и двумя на бедрах.

Джессика Гейл

Гейл дополнила свой пляжный образ золотыми браслетами и белым маникюром. Ее длинные светлые волосы были распущены, а на лице был макияж с пышными ресницами, бронзером и помадой цвета пыльной розы.

Джессика Гейл

Джессика позировала перед камерой, наслаждалась солнцем и отдыхала на мягком шезлонге среди зелени.

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл в голубом бикини покаталась на яхте.

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