В красном на красную дорожку: Флоренс Пью на церемонии British Fashion Awards в платье от Valentino

Образ 26-летней девушки стал одним из самых элегантных на этом мероприятии.
В понедельник, 5 декабря, в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения награды British Fashion Awards, которую посетило много звезд мира кино, моды и музыкальной индустрии.
Среди гостей этой роскошной церемонии была актриса Флоренс Пью, хорошо известная многим по своей роли в фильмах "Маленькие женщины" и "Не беспокойся, дорогая".
На этой церемонии звезда решила появится в классическом образе и надела вечернее платье от Valentino в из знаменитом насыщенном алом оттенке. Ее платье на красной дорожке смотрелось очень элегантно.
У наряда был также длинный тяжелый шлейф и открытая спина. Образ звезда дополнила несколькими лаконичными бриллиантовыми украшениями, насыщенным макияжем с акцентом на ярких губах, а волосы уложила назад.
Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Дома Valentino, получил награду "Дизайнер года" на церемонии, которая проводилась в Королевском Альберт-Холле. Эту важную награду вручила модельеру Флоренс.
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