В красном наряде и на шпильках: роскошный аутфит 73-летней Мэй Маск в Лондоне

В красном наряде и на шпильках: роскошный аутфит 73-летней Мэй Маск в Лондоне

Мама Илона Маска, модель и бизнес-леди посетила британскую фэшн-премию.

Вчера, 29 ноября, в Лондоне, в Королевском Альберт-холле, прошла церемония награждения британской премии Fashion Awards. На премии отметили выдающихся и лучших дизайнеров Великобритании и мира.

На красной дорожке блистало много знаменитостей. Среди них была 73-летняя Мэй Маск. Она выбрала для своего выхода красный наряд от ливано-итальянского дизайнера Tony Ward. Он состоял из флористического комбинезона, длинной юбки и широкой ленты с драпировкой.

Мэй Маск / Getty Images

Лук Мэй дополнила розовыми атласными босоножками на шпильках. К ленте была прикреплена красивая брошь в виде попугая. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги. Стильная укладка, макияж с акцентом на розовой помаде и бежево-красный маникюр завершили эффектный образ мамы Илона Маска.

Напомним, Мэй во время пребывания в Катаре, куда она приехала на церемонию награждения дизайнеров Ближнего Востока и Африки — Fashion Trust Arabia Prize 2021, продемонстрировала образ в красивом бело-синем платье-вышиванке от Юлии Магдич.

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