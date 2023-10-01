В красном наряде и с черной сумкой: Ева Лонгория посетила модное шоу своей подруги в Париже

Она всегда лично посещает показы Бекхэм, чтобы поддержать ее.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции весна-лето 2024 бренда Victoria Beckham. Одной из гостей мероприятия стала актриса Ева Лонгория.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Звезда является близкой подругой дизайнера Виктории Бекхэм и крестной матерью ее дочери Харпер, поэтому пропустить важное мероприятие не могла.

Ева оделась в лук от бренда: трикотажный свитер с длинными рукавами и приталенную юбку выше колен. Дополнила свой образ звезда "Отчаянных домохозяек" черным клатчем с золотой цепочкий и босоножками на высоких каблуках.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Волосы Ева уложила в трендовую прическу пучок с пробором, а также завершила образ золотыми серьгами и макияжем.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Кстати, дружат Ева и Виктория с 2007 года, когда семья Бекхэмов жила в США. Тогда муж дизайнера Дэвид Бекхэм играл за "Лос-Анджелес Гэлакси". Женщины часто посещали светские тусовки и модные показы, где много общались. Так и завязалась из крепкая дружба. А в 2016 году Виктория разработала платье для свадьбы Евы с Хосе Бастоном и была ее подружкой невесты.

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