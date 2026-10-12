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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В красном наряде и с косой набок: Аня Тейлор-Джой продемонстрировала яркий лук в Лондоне

Актриса подчеркнула талию черным ремнем и дополнила наряд необычным чокером с металлическим кольцом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой посетила церемонию Apple Original Films’ Awards в Лондоне, где продемонстрировала яркий аутфит.

Актриса предстала в красном наряде, верхняя часть которого представляла собой жакет с широкими лацканами, V-образным вырезом, черными пуговицами и свободными рукавами. Внизу была юбка длины миди с мягкими складками. Талию Аня подчеркнула узким черным ремнем с металлической пряжкой и люверсами.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Лук Тейлор-Джой дополнила черными прозрачными остроносыми слингбэками на каблуках. На шее у нее был красный чокер с большим металлическим кольцом спереди. На пальце актрисы также сияло кольцо с камнями.

Звезда заплела волосы в косу и откинула их на одну сторону, оставив длинные пряди у лица. В макияже она подчеркнула глаза и использовала блеск ягодного оттенка.

Напомним, Аня Тейлор-Джой в платье с прозрачным кружевом и без бюстгальтера позировала на фотоколле в Лондоне.

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