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- Шоу-бизнес
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В красном наряде и с косой набок: Аня Тейлор-Джой продемонстрировала яркий лук в Лондоне
Актриса подчеркнула талию черным ремнем и дополнила наряд необычным чокером с металлическим кольцом.
Аня Тейлор-Джой посетила церемонию Apple Original Films’ Awards в Лондоне, где продемонстрировала яркий аутфит.
Актриса предстала в красном наряде, верхняя часть которого представляла собой жакет с широкими лацканами, V-образным вырезом, черными пуговицами и свободными рукавами. Внизу была юбка длины миди с мягкими складками. Талию Аня подчеркнула узким черным ремнем с металлической пряжкой и люверсами.
Лук Тейлор-Джой дополнила черными прозрачными остроносыми слингбэками на каблуках. На шее у нее был красный чокер с большим металлическим кольцом спереди. На пальце актрисы также сияло кольцо с камнями.
Звезда заплела волосы в косу и откинула их на одну сторону, оставив длинные пряди у лица. В макияже она подчеркнула глаза и использовала блеск ягодного оттенка.
Напомним, Аня Тейлор-Джой в платье с прозрачным кружевом и без бюстгальтера позировала на фотоколле в Лондоне.