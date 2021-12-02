В красном наряде и с тортом: участница "Холостяка-10" показала, как отпраздновала день рождения в Африке

Алина Ляшук свой день рождения встретила в Кении.

У участницы 10-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Алины Ляшук – вчера, 1 декабря, был день рождения. Отпраздновала девушка его в восточной Африке, в Кении, где она отдыхает с другими участницами проекта "Холостяк".

Подруги поздравили Алину еще ночью. Они вместе с официантами вошли к ней в номер с большим тортом со свечами.

Ляшук сделала праздничное фото в национальном кенийском красном наряде с разноцветным ожерельем. В руках она держала тарелку с куском торта со свечой.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

"С днем рождения меня. Желание загадала, торт съела. В Кении начинается моя новая история".

Девушка также выложила видео с конкурса красоты "Мисс Украина", в котором она участвовала. В ролике Алина в белом платье выходит на сцену во время выступления MONATIK. Дима вручает ей цветок.

"Не хочу быть многословной, хочу съесть торт и наслаждаться этим днем рождения, который встречаю посреди дикой природы Африки, в саване.

На видео Дима Монатик дает мне цветы и поет прекрасную песню. Это эмоции.

Знаю, что в сердце, в голове и внутри есть любовь и добро. Благодаря чему я могу реализовывать свои мечты и цели и помогать другим. Пожалуй, это и есть праздник – быть счастливым от собственного ресурса, не только один день в году, а всегда. Спасибо родителям и родным, что поддерживают мои спонтанные начинания, спасибо себе за несгибаемый характер", — написала Ляшук.

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