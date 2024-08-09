В красном наряде на подиуме: Хайди Клум показала, как выглядела 20 лет назад

51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – сейчас находится на отдыхе с мужем – 34-летним музыкантом Томом Каулитцем, с которым на днях отметила пятую годовщину со дня свадьбы.

Фото: Instagram Хайди Клум

А в своем Instagram звезда сделала репост серии архивных фото и видео, на которых она запечатлена на показе коллекции весна-лето Zac Posen. Модель вышла на подиум в красном комбинезоне с корсетом. Ее волосы собраны в низкий пучок, а на лице – нежный макияж с голубыми тенями.

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Показ этот состоялся в 2004 году – ровно 20 лет назад. А вообще, карьера Хайди началась в 1992 году, когда она выиграла главный приз в Late-Night-Show Томаса Готтшалька. Будучи 18-летней школьницей, она победила в соревновании с 25 тысячами конкуренток, а в качестве приза подписала контракт с модельным агентством на 300 000 долларов.

Напомним, ранее Хайди Клум подчеркнула фигуру откровенным леопардовым купальником и поделилась смелым видео в Сети.

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