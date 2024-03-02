С номером 7 на груди: Джорджина Родригес появилась на показе в платье с автографом Криштиану Роналду

На ней был наряд вдохновленный культовой футболкой ее возлюбленного.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ бренда Vetements, основаного грузинским модельером Демной Гвасалией и его братом Гурамом Гвасалией в 2014 году.

На подиуме бренд презентовал коллекцию ready-to-wear осень-зима 2024-2025, а одной из звезд, принимавших участие в шоу стала 30-летняя Джорджина Родригес - модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду.

Образом на подиуме Джорджина действительно удивила, поскольку появилась не просто в луке из новой коллекции, а в особом красном платье в стиле спорт-шик, которое являло собой имитацию знаменитой красной футболки ее бойфренда Криштиану Роналду с номером 7.

Джорджина Родригес / Фото: Getty Images

Также на спине у платья был автограф футболиста, а дополнял лук длинный шлейф. Ее волосы были собраны назад в пучок, подчеркивая ее красивые черты лица.

"Для любви всей моей жизни Gio x Vetements", - написано на платье от имени Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес / Фото: Getty Images

Родригес не новичок на Неделе моды в Париже и за последние годы посещала некоторые из крупнейших показов, но, в качестве модели вышла на подиум впервые. Но лук от Vetements Джорджина надевает не впервые, поскольку летом прошлого года девушка произвела фурор еще одним красным платьем от этого бренда на Венецианском кинофестивале - бренд создал для нее точную копию наряда Джулии Робертс из фильма "Красотка".

Джорджина Родригес на Венецианском кинофестивале / Фото: Associated Press

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