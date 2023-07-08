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В красном наряде, с сыном и цветами: Ирина Федишин показала милое фото

В красном наряде, с сыном и цветами: Ирина Федишин показала милое фото

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
341
Время на прочтение
1 мин
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В красном наряде, с сыном и цветами: Ирина Федишин показала милое фото

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Артистка поздравила младшего сына с днем рождения.

Ирина Федишин опубликовала в Instagram милое фото со своим младшим сыном Олегом. Мальчику вчера, 7 июля, исполнилось 8 лет.

Ирина Федишин с сыном / © Instagram Ирины Федишин
Ирина Федишин с сыном / Фото: Instagram Ирины Федишин

Звездная мама поздравила сына, написав под фото: "Олежке исполнилось 8 лет. Благодарю Бога за такого сыночка. Любим тебя безгранично".

На снимке Ирина предстала в красном наряде на тонких бретельках, а ее сын – в красном поло и черных шортах. Мальчик нежно обнимает свою маму, которая держит воздушный шарик в виде цифры 8 и красивый букет цветов. Праздничное настроение добавили голубо-желтые воздушные шарики.

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Дата публикации
Просмотры
341
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