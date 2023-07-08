В красном наряде, с сыном и цветами: Ирина Федишин показала милое фото

Артистка поздравила младшего сына с днем рождения.
Ирина Федишин опубликовала в Instagram милое фото со своим младшим сыном Олегом. Мальчику вчера, 7 июля, исполнилось 8 лет.
Звездная мама поздравила сына, написав под фото: "Олежке исполнилось 8 лет. Благодарю Бога за такого сыночка. Любим тебя безгранично".
На снимке Ирина предстала в красном наряде на тонких бретельках, а ее сын – в красном поло и черных шортах. Мальчик нежно обнимает свою маму, которая держит воздушный шарик в виде цифры 8 и красивый букет цветов. Праздничное настроение добавили голубо-желтые воздушные шарики.
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