В красном наряде, с сыном и цветами: Ирина Федишин показала милое фото

Ирина Федишин опубликовала в Instagram милое фото со своим младшим сыном Олегом. Мальчику вчера, 7 июля, исполнилось 8 лет.

Ирина Федишин с сыном / Фото: Instagram Ирины Федишин

Звездная мама поздравила сына, написав под фото: "Олежке исполнилось 8 лет. Благодарю Бога за такого сыночка. Любим тебя безгранично".

На снимке Ирина предстала в красном наряде на тонких бретельках, а ее сын – в красном поло и черных шортах. Мальчик нежно обнимает свою маму, которая держит воздушный шарик в виде цифры 8 и красивый букет цветов. Праздничное настроение добавили голубо-желтые воздушные шарики.

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