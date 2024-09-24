В красном наряде с вырезами и прозрачными вставками: Кендалл Дженнер продефилировала в Париже

Американская модель и представительница известного клана Кардашьян-Дженнер - 28-летняя Кендалл Дженнер - приняла участие в звездном показе бренда L'Oreal.

Это ежегодное мероприятие и таким образом косметический бренд привлекает внимание к своим продуктам. Знаменитые участницы мероприятия обычно выходят на подиум в нарядах именитых брендов.

Кендалл, которая недавно кардинально сменила цвет волос и стала блондинкой, вышла на подиум в красном длинном платье-комбинезоне креативного дизайна. Ее наряд был от бренда Mugler, умел длинные рукава-перчатки, прозрачные детали на животе и талии, а также соединялся с юбкой.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Одно плечо в этом луке было открыто, а горловина у наряда была высокой в стиле водолазки. Образ модели дополнила обувь на каблуках и яркий макияж с красной помадой.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Также на подиум во время этого шоу вышла Ева Лонгория. В этом году она продемонстрировала образ в белом платье от бренда Lever Couture, основанного украинкой Лесей Верлингьери, которая живет и работает в Лос-Анджелесе.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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