В красном наряде с вышивкой бисером: Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Марокко

Известная итальянская актриса выбрала яркий наряд.
60-летняя Моника Беллуччи посетила 21-й Марракешский международный кинофестиваль в Марокко. На этом мероприятии 30 ноября проводили специальное мероприятие в честь актера Шона Пенна, на котором показывали фильм 2008 года "Харви Милк" с ним.
Моника появилась на мероприятии в наряде красного цвета. Это был оригинальный костюм с брюками. Верх наряда имел длинные рукава и вышивку бисером, а также бежевую подкладку из-за чего создавался так называемый "голый" эффект.
Наряд она дополнила красным палантином, небольшим клатчем, украшениями с бриллиантами и вечерним макияжем.
После Моника вновь вышла на красную дорожку, но уже в длинном черном платье от Dior с накидкой и украшениях от Cartier.
Мероприятие она посетила со своим бойфрендом - 66-летним кинорежиссером Тимом Бертоном.
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