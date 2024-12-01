В красном наряде с вышивкой бисером: Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Марокко

60-летняя Моника Беллуччи посетила 21-й Марракешский международный кинофестиваль в Марокко. На этом мероприятии 30 ноября проводили специальное мероприятие в честь актера Шона Пенна, на котором показывали фильм 2008 года "Харви Милк" с ним.

Моника появилась на мероприятии в наряде красного цвета. Это был оригинальный костюм с брюками. Верх наряда имел длинные рукава и вышивку бисером, а также бежевую подкладку из-за чего создавался так называемый "голый" эффект.

Наряд она дополнила красным палантином, небольшим клатчем, украшениями с бриллиантами и вечерним макияжем.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

После Моника вновь вышла на красную дорожку, но уже в длинном черном платье от Dior с накидкой и украшениях от Cartier.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Мероприятие она посетила со своим бойфрендом - 66-летним кинорежиссером Тимом Бертоном.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Читайте также:

Моника Беллуччи: роскошные образы актрисы (11 фото)