В красном нижнем белье: эффектная Кэндис Свэйнпоул позировала на балконе в Нью-Йорке

Традиционно после празднования Хэллоуина все бренды начинают готовится к рождественским праздникам. Так, 36-летняя южноафриканская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – появилась в новой праздничной промокампании. Локацией для съемок был выбран балкон одной из многоэтажек в Нью-Йорке.

Девушка позировала в эффектном красном кружевном комплекте с подтяжками для чулок и в шелковых перчатках с бантами. Ее волосы были уложены в красивые волны, а на лице был естественный макияж.

"Откройте для себя магию этого праздничного сезона", - написала Кэндис под фото.

На других кадрах образ Свэйнпоул дополняли золотые крылья.

Ранее, напомним, на грандиозном Victoria's Secret Fashion Show 2024, состоявшемся в Нью-Йорке, Кэндис Свэйнпоул также блистала на подиуме в красном белье.

Кэндис Свэйнпоул на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Getty Images

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