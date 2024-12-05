В красном нижнем белье: "Мисс Аргентина" сверкнула подкачанным прессом

33-летняя аргентинская модель, "Мисс Аргентина - 2014" – Валентина Феррер – приняла участие в праздничной промокампании Victoria's Secret. Фото она показала в своем Instagram.

Модель позировала в красном кружевном комплекте нижнего белья на белом диване и укрывалась сверху светлым пледом.

instagram.com/valentinaferrer

instagram.com/valentinaferrer

У девушки стройная и спортивная фигура.

instagram.com/valentinaferrer

instagram.com/valentinaferrer

Отметим, Валентина – одна из самых узнаваемых аргентинских красавиц на международной арене. Также она известна как телеведущая, актриса и участница различных благотворительных проектов.

instagram.com/valentinaferrer

Напомним, ранее Валентина Феррер в прозрачном наряде появилась на вечеринке. Она посетила афтепати "The Victorias Secret Show 2024" в Нью-Йорке. Для такого события девушка выбрала сексуальный образ total black. На Валентине было кружевное платье с цветочным узором, в котором она блеснула черным бельем.

Валентина Феррер / Фото: Getty Images

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