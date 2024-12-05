В красном нижнем белье: "Мисс Аргентина" сверкнула подкачанным прессом

Модель снялась для известного бельевого бренда.
33-летняя аргентинская модель, "Мисс Аргентина - 2014" – Валентина Феррер – приняла участие в праздничной промокампании Victoria's Secret. Фото она показала в своем Instagram.
Модель позировала в красном кружевном комплекте нижнего белья на белом диване и укрывалась сверху светлым пледом.
У девушки стройная и спортивная фигура.
Отметим, Валентина – одна из самых узнаваемых аргентинских красавиц на международной арене. Также она известна как телеведущая, актриса и участница различных благотворительных проектов.
Напомним, ранее Валентина Феррер в прозрачном наряде появилась на вечеринке. Она посетила афтепати "The Victorias Secret Show 2024" в Нью-Йорке. Для такого события девушка выбрала сексуальный образ total black. На Валентине было кружевное платье с цветочным узором, в котором она блеснула черным бельем.
Читайте также:
- Смело: аргентинская модель в "голом" платье и без бюстгальтера блеснула сосками
- Эффектная леди: аргентинская актриса подчеркнула стройную фигуру красным платьем со стразами
- Аргентинка на троне Нидерландов: королева Максима празднует 53-летие