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В красном пальто и длинном платье: элегантная Дженнифер Лоуренс на мероприятии в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
56
Время на прочтение
1 мин
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В красном пальто и длинном платье: элегантная Дженнифер Лоуренс на мероприятии в Нью-Йорке

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Для посещения спектакля актриса выбрала лаконичный наряд от бренда, с которым давно сотрудничает.

Дженнифер Лоуренс посетила премьеру новой постановки Appropriate, которая состоялась в театре Хейс на Бродвее. Актриса пришла на мероприятие, чтобы поддержать коллег - Сару Полсон и Эль Фаннинг, которые там сыграли.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press
Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Перед камерами оскароносная звезда появилась в довольно скромном, но элегантном образе, поскольку надела черное атласное платье, поверх которого набросила красное оверсайз пальто от бренда The Row из коллекции осень-зима 2023. 

Образ она дополнила черными туфлями-лодочками, золотыми серьгами-кольцами и очень лаконичным макияжем.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press
Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Сара Полсон посетила премьеру спектакля на Бродвее в черном платье от бренда Alexandre Vauthier из коллекции весна-лето 2024. Наряд был с асимметричной юбкой и V-образным декольте.

Сара Полсон / © Getty Images
Сара Полсон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
56
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