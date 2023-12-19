В красном пальто и длинном платье: элегантная Дженнифер Лоуренс на мероприятии в Нью-Йорке

Для посещения спектакля актриса выбрала лаконичный наряд от бренда, с которым давно сотрудничает.
Дженнифер Лоуренс посетила премьеру новой постановки Appropriate, которая состоялась в театре Хейс на Бродвее. Актриса пришла на мероприятие, чтобы поддержать коллег - Сару Полсон и Эль Фаннинг, которые там сыграли.
Перед камерами оскароносная звезда появилась в довольно скромном, но элегантном образе, поскольку надела черное атласное платье, поверх которого набросила красное оверсайз пальто от бренда The Row из коллекции осень-зима 2023.
Образ она дополнила черными туфлями-лодочками, золотыми серьгами-кольцами и очень лаконичным макияжем.
Сара Полсон посетила премьеру спектакля на Бродвее в черном платье от бренда Alexandre Vauthier из коллекции весна-лето 2024. Наряд был с асимметричной юбкой и V-образным декольте.
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