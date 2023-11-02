В красном пальто и платье с принтом: Соломия Витвицкая на премьере фильма

Соломия Витвицкая посетила премьеру фантастического фильма "Королевство животных" режиссера Тома Кайе, состоявшуюся в кинотеатре "Оскар".

Для своего выхода телеведущая выбрала красное пальто, платье миди с принтом и черные сапоги. На плече у нее висела сумка Calvin Klein, к которой Соломия привязала красный платок с монограммой Louis Vuitton.

Соломия Витвицкая

Мероприятие посетили и другие знаменитости: модель и диджей Олимпия Вайтмусташ, актеры Тарас Цымбалюк и Тимур Асланов, участница "Холостяка-11" Розали Номбре, певица София Егорова и другие.

Олимпия Уайтмусташ

Тимур Асланов и Тарас Цымбалюк

Розали Номбре и Юрий Марченко

София Егорова

О фильме:

По сюжету картины мир охватывает волна мутаций, превращающих обычных людей в животных. Главный герой Франсуа делает все, чтобы спасти свою жену, на которую повлияло это таинственное явление. Пока вокруг появляются новые существа, главный герой и его 16-летний сын уходят на поиски матери, и это изменит их жизнь навсегда.

В ленте главные роли сыграли Ромен Дюрис, Адель Экзаркопулос и Поль Киршер.

Мировая премьера фильма "Королевство животных" состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, где он открыл программу "Особый взгляд" – вторую по значению фестивальную секцию после основного конкурса.

Издание The Hollywood Reporter назвало фильм "оригинальной и пронзительной работой", а Little White Lies описало ее как "теплую и изобретательную научно-фантастическую драму".

Лента "Королевство животных" с сегодняшнего дня, 2 ноября, в украинском прокате.

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