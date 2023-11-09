В красном парике и мини-шортах: Меган Фокс кардинально сменила имидж и сходила на интервью

37-летняя звезда сейчас активно продвигает свою работу, поэтому часто появляется на различных ток-шоу и дает интервью.

7 ноября Меган появилась на первом публичном мероприятии, посвященном ее книге. Звезда продемонстрировала наряд коричневого цвета, поскольку сочетала майку и кожаную юбку миди. Также на Меган были черные сапоги. Пикантности образу добавляло то, что майка была прозрачной и сквозь нее просвечивалась ее грудь.

С выходом книги Фокс решила и изменить имидж - актриса теперь носит красный парик каре.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

На следующий день звезд посетила шоу Дрю Бэрримор. По прицел фотографов Фокс попала в костюме с жакетом и мини-шортами. Также на ней были капроновые колготки, красные туфли, а на плечи она накинула пальто. Волосы Меган украсила синими бабочками, а глаза солнцезащитными очками.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

В книге Фокс есть стихотворения, которые называются "Изнасилование", "Похороны для влюбленных" и "Выйти замуж за поджигателя". Также в сборнике есть стихотворение, которое рассказывает о ее беременности, которая заканчивается выкидышем. Это стихотворение следует за теми, которые могут быть посвящены ее нынешнему бойфренду Machine Gun Kelly.

"Эти стихи были написаны в попытке искоренить болезнь, которая засела во мне из-за моего молчания. Всю свою жизнь я хранила тайны людей, мое тело болит от тяжести их грехов. Моя свобода живет на этих страницах и я надеюсь, что мои слова смогут вдохновить других вернуть себе счастье и свою индивидуальность, используя свой голос, чтобы осветить то, что было похоронено, но не забыто во тьме", - говорится в описании.

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