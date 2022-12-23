В красном пиджаке с пайетками: украинский артист в гламурном луке сыграл на саксофоне в новом клипе

Афанасий Буйный выпустил композицию о любви и видео на нее.
Украинский певец Афанасий Буйный презентовал свою новую песню под названием "Горнятко капучино".
"Этот трек — это новое дыхание в такое нелегкое время для нас, украинцев. Очень долго я колебался, стоит ли писать что-нибудь не о войне.
Я хотел поделиться эмоцией тепла, семейного очага и любви", — сказал певец.
Буйный также выпустил клип на эту композицию. В видео артист показал несколько стильных луков.
Афанасий появился в красных брюках, черной футболке и красном пиджаке, расшитом пайетками. В этом гламурном образе певец демонстрирует великолепное умение играть на саксофоне.
Другой аутфит состоит из черного костюма, пиджак которого он надел на голое тело, чтобы показать татуировку на груди.
В третьем луке Буйный сочетал черное пальто и костюм с красно-зеленым клетчатым шарфом.
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