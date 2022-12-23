В красном пиджаке с пайетками: украинский артист в гламурном луке сыграл на саксофоне в новом клипе

Афанасий Буйный выпустил композицию о любви и видео на нее.

Украинский певец Афанасий Буйный презентовал свою новую песню под названием "Горнятко капучино".

"Этот трек — это новое дыхание в такое нелегкое время для нас, украинцев. Очень долго я колебался, стоит ли писать что-нибудь не о войне.

Я хотел поделиться эмоцией тепла, семейного очага и любви", — сказал певец.

Буйный также выпустил клип на эту композицию. В видео артист показал несколько стильных луков.

Афанасий появился в красных брюках, черной футболке и красном пиджаке, расшитом пайетками. В этом гламурном образе певец демонстрирует великолепное умение играть на саксофоне.

Афанасий Буйный

Другой аутфит состоит из черного костюма, пиджак которого он надел на голое тело, чтобы показать татуировку на груди.

Афанасий Буйный

В третьем луке Буйный сочетал черное пальто и костюм с красно-зеленым клетчатым шарфом.

Афанасий Буйный

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