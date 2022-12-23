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В красном пиджаке с пайетками: украинский артист в гламурном луке сыграл на саксофоне в новом клипе

В красном пиджаке с пайетками: украинский артист в гламурном луке сыграл на саксофоне в новом клипе

Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
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В красном пиджаке с пайетками: украинский артист в гламурном луке сыграл на саксофоне в новом клипе

Афанасий Буйный

Афанасий Буйный выпустил композицию о любви и видео на нее.

Украинский певец Афанасий Буйный презентовал свою новую песню под названием "Горнятко капучино".

"Этот трек — это новое дыхание в такое нелегкое время для нас, украинцев. Очень долго я колебался, стоит ли писать что-нибудь не о войне.

Я хотел поделиться эмоцией тепла, семейного очага и любви", — сказал певец.

Буйный также выпустил клип на эту композицию. В видео артист показал несколько стильных луков.

Афанасий появился в красных брюках, черной футболке и красном пиджаке, расшитом пайетками. В этом гламурном образе певец демонстрирует великолепное умение играть на саксофоне.

Афанасий Буйный / ©
Афанасий Буйный

Другой аутфит состоит из черного костюма, пиджак которого он надел на голое тело, чтобы показать татуировку на груди.

Афанасий Буйный / ©
Афанасий Буйный

В третьем луке Буйный сочетал черное пальто и костюм с красно-зеленым клетчатым шарфом.

Афанасий Буйный / ©
Афанасий Буйный

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Дата публикации
Просмотры
340
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