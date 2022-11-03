В красном плаще и с массивными очками: Ким Кардашьян в образе анимационной героини появилась в Нью-Йорке

Звезда реалити и инфлюэнсер продемонстрировала на улицах Нью-Йорка новый модный образ.

Ким Кардашьян попала в объективы папарацци, выходя из одной из гостиниц в Нью-Йорке.

Звезда реалити, как обычно, до деталей продумала свой лук. В этот раз она надела красный плащ в спортивном стиле с черно-белыми вставками. Подпоясалась Ким красным поясом.

Под плащом на инфлюэнсере был черный обтягивающий комбинезон с пикантным декольте. Образ она дополнила черными ботильонами на шпильках.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Кардашьян распустила волосы, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах, а на шею надела подвеску на цепочке.

В руке она держала черную мохнатую меховую сумочку, а на лицо надела черные массивные очки.

В таком виде Ким похожа на анимационную героиню Elastigirl из супергеройского фильма Pixar "Суперссемейка".

Ким Кардашьян — Elastigirl

Напомним, ранее Кардашьян попала в объективы папарацци в очень тесных черных лосинах-ботинках и укороченном бомбере с надписями на рукавах.

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