В красном платье без бретелек: беременная Роми Стридж посетила мероприятие на Майорке

Знаменитая модель Роми Стридж прилетела из США на испанский остров Майорка, где прошла ежегодная благотворительная вечеринка, устроенная немецким бизнесменом Марселем Ремусом. Дресс-код на мероприятии традиционно красный.

Нидерландская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret появилась на вечеринке в обтягивающем платье без бретелек и с юбкой-русалкой. Дополнили наряд Роми прическа с зачесанными назад волосами, макияж, эффектные длинные серьги, а также серебристая сумка и очень гламурные туфли от бренда Mach & Mach.

Роми Стридж / Фото: Getty Images

Несколькими красивыми снимками девушка поделилась с поклонниками в Instagram.

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