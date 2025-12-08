ТСН в социальных сетях

В красном платье-чокере с одним рукавом: Дженна Ортега сияла на кинофестивале в Марракеше

Это платье стало интересным выбором и действительно подходило 23-летней актрисе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Американская актриса Дженна Ортега, известная в первую очередь благодаря роли в популярном сериале «Венздей», стала одной из членов жюри Международного кинофестиваля в Марракеше. В финальный день мероприятия актриса вышла на красную дорожку в платье-чокере от Lanvin.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна носила красное длинное трикотажное платье с одним рукавом свободного фасона, на юбке наряд украшали разрезы по бокам и небольшие пуговицы, но главным украшением лука стал серебряный массивный чокер на шее девушки, который на самом деле был частью платья. Дженна дополнила свой образ серебряными босоножками от Dolce & Gabbana на высоком каблуке и серебряными украшениями.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Напомним, что в день открытия кинофестиваля Дженна очаровала всех черным элегантным платьем от украинского бренда BEVZA.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

