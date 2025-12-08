- Дата публикации
В красном платье-чокере с одним рукавом: Дженна Ортега сияла на кинофестивале в Марракеше
Это платье стало интересным выбором и действительно подходило 23-летней актрисе.
Американская актриса Дженна Ортега, известная в первую очередь благодаря роли в популярном сериале «Венздей», стала одной из членов жюри Международного кинофестиваля в Марракеше. В финальный день мероприятия актриса вышла на красную дорожку в платье-чокере от Lanvin.
Дженна носила красное длинное трикотажное платье с одним рукавом свободного фасона, на юбке наряд украшали разрезы по бокам и небольшие пуговицы, но главным украшением лука стал серебряный массивный чокер на шее девушки, который на самом деле был частью платья. Дженна дополнила свой образ серебряными босоножками от Dolce & Gabbana на высоком каблуке и серебряными украшениями.
Напомним, что в день открытия кинофестиваля Дженна очаровала всех черным элегантным платьем от украинского бренда BEVZA.