В красном платье и белом пальто: 80-летняя Хелен Миррен сходила в театр

Хелен Миррен / © Getty Images

Миррен выглядела невероятно эффектно в красном платье в принт «собачий зуб» поверх которого надела белое пальто и замотала на шею черный шарф. Обута актриса была в черные кожаные сапоги, украшенный жемчужинами, в руках держала небольшую черную сумку и также надела красные бархатные перчатки, которые отлично подходили к ее образу.

Хелен распустила свои платиново-белые волосы, сделала легкий, но выразительный макияж и завершила лук золотыми серьгами-кольцами.

Хелен Миррен / © Getty Images

Напомним, недавно Миррен наградили в Калифорнии престижной премией Сесила Б. ДеМилля, которая вручается за выдающийся вклад в искусство телевидения и работу, оставившую длительный след в индустрии и среди зрителей. Мероприятие состоялось перед 83-й церемонией вручения премии «Золотой глобус». На нем звезда появилась в пудрово-розовом платье от Stella McCartney, сшитом на заказ.

