ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

В красном платье и белом пальто: 80-летняя Хелен Миррен сходила в театр

Дама Хелен Миррен побывала на премьере мюзикла «Высокий полдень» в Вест-Энде, в театре Гарольда Пинтера в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Миррен выглядела невероятно эффектно в красном платье в принт «собачий зуб» поверх которого надела белое пальто и замотала на шею черный шарф. Обута актриса была в черные кожаные сапоги, украшенный жемчужинами, в руках держала небольшую черную сумку и также надела красные бархатные перчатки, которые отлично подходили к ее образу.

Хелен распустила свои платиново-белые волосы, сделала легкий, но выразительный макияж и завершила лук золотыми серьгами-кольцами.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Напомним, недавно Миррен наградили в Калифорнии престижной премией Сесила Б. ДеМилля, которая вручается за выдающийся вклад в искусство телевидения и работу, оставившую длительный след в индустрии и среди зрителей. Мероприятие состоялось перед 83-й церемонией вручения премии «Золотой глобус». На нем звезда появилась в пудрово-розовом платье от Stella McCartney, сшитом на заказ.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
179
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie