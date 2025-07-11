- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном платье и белых мюлях: яркая Ханна Уэддингем на Уимблдоне
50-летняя британская актриса, звезда сериалов "Игра престолов" и "Тед Лассо" выглядела стройно и красиво.
Ханна Уэддингем посетила десятый день Уимблдонского теннисного чемпионата, который проходит во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне.
Там актриса продемонстрировала яркий образ. На ней было красное платье приталенного силуэта с американской проймой и воротником-халтером.
Аутфит Уэддингем дополнила белыми мюлями с бантами и красной сумкой. Звезда сделала элегантную объемную прическу, макияж с бежево-коралловой помадой и молочный маникюр. На лице у нее были солнцезащитные очки, в ушах – золотые серьги, а на руках – кольца.
Напомним, Ханна Уэддингем на Каннском кинофестивале сияла в кастомном пудро-розовом платье по фигуре от Pamella Roland.