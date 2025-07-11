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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

В красном платье и белых мюлях: яркая Ханна Уэддингем на Уимблдоне

50-летняя британская актриса, звезда сериалов "Игра престолов" и "Тед Лассо" выглядела стройно и красиво.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ханна Уэддингем

Ханна Уэддингем / © Getty Images

Ханна Уэддингем посетила десятый день Уимблдонского теннисного чемпионата, который проходит во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне.

Там актриса продемонстрировала яркий образ. На ней было красное платье приталенного силуэта с американской проймой и воротником-халтером.

Ханна Уэддингем / © Getty Images

Ханна Уэддингем / © Getty Images

Аутфит Уэддингем дополнила белыми мюлями с бантами и красной сумкой. Звезда сделала элегантную объемную прическу, макияж с бежево-коралловой помадой и молочный маникюр. На лице у нее были солнцезащитные очки, в ушах – золотые серьги, а на руках – кольца.

Напомним, Ханна Уэддингем на Каннском кинофестивале сияла в кастомном пудро-розовом платье по фигуре от Pamella Roland.

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Дата публикации
Количество просмотров
28
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