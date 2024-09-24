В красном платье и без морщин на лице: 50-летняя индийская звезда Айшвария Рай восхитила эффектным видом

Айшвария Рай продемонстрировала роскошный вид на Парижской неделе моды.
Звезда Болливуда и победительница конкурса "Мисс мира 1994" — Айшвария Рай — также была в списке звездных красоток, принявших участие в шоу L'Oréal Walk Your Worth, которое состоялось в рамках Парижской недели моды.
Актриса вышла на подиум в красном платье-балахоне с прорезями на рукавах, обнаженными плечами и длинным шлейфом, который ей помогли расправить помощники шоу. Обута она была в золотистые босоножки на каблуках.
Волосы Айшварии уложили в красивые локоны и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.
Кстати, Рай выглядит молодо – совсем не скажешь, что ей 50. Кожа лица выглядит упругой, сияющей и на ней мы не заметили ни одной морщинки.
Напомним, Айшвария Рай на красную дорожку Каннского кинофестиваля вышла в экстравагантном серебристо-бирюзовом платье от Falguni Shane Peacock, которое было похооже на праздничную мишуру, используемую для украшения елок на Рождество.
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