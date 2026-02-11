ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
64
1 мин

В красном платье и кожаных перчатках: Кейт Хадсон сходила на светский обед

Актриса посетила мероприятие в честь предстоящей церемонии «Оскар».

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

В отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз состоялся традиционный светский обед в честь номинантов на премию «Оскар». Мероприятие посетили звезды, претендующие на награды, в частности актриса Кейт Хадсон, которая номинирована в категории «Лучшая женская роль». В этом году церемония состоится в ночь на 16 марта.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Актриса выбрала образ от бренда Lanvin из коллекции Pre-Fall 2026 — шелковое платье без рукавов ярко-красного оттенка, которое носила в сочетании с кожаными перчатками и элегантным классическим поясом.

Также Кейт носила черно-белые туфли с открытой пяткой, украшения от бренда David Webb и завершила весь этот ансамбль лаконичной прической и макияжем.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

В карьере Кэт это уже вторая номинация на «Оскар», ведь впервые ее номинировали в 2000 году за роль в фильме «Почти знамениты». Кстати, на свой первый обед в честь номинантов, который состоялся в 2001 году, она пришла в совершенно другом образе — белом топе и юбке.

Кейт Хадсон, 2001 год / © Getty Images

Кейт Хадсон, 2001 год / © Getty Images

Красивые образы актрисы Кейт Хадсон (37 фото)

