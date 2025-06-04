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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

В красном платье и на высоких каблуках: стройная Зои Салдана попала под прицел папарацци

Актриса в образе lady in red появилась на улицах Нью-Йорка.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Зои Салдана

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда она шла на съемку на ABC Studios. Актриса выглядела эффектно.

На Зои был красный наряд, состоявший из боди на бретельках и юбке миди с разрезом сбоку. Он прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру. На плечи звезда накинула и завязала свитер в тон, что придало луку непринужденность и уличный шарм.

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Аутфит Салдана дополнила белыми остроносыми туфлями с ремешками и на высоких каблуках. У нее была волнистая укладка, солнцезащитные очки в черепаховой оправе и лаконичные украшения.

Напомним, Зои Салдана на церемонию вручения наград Variety’s 10 Directors To Watch и Creative Impact Awards надела длинное черное платье фасона «русалка» с большими красными цветами из коллекции Marni весна-лето 2025 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
85
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