В красном платье и накидке с перьями: Наоми Кэмпбелл в эффектном образе сияла на Каннском кинофестивале

52-летняя модель пришла на мероприятие в сопровождении кинопродюсера из Саудовской Аравии.

Наоми Кэмпбелл посетила Каннский кинофестиваль. Она пришла на показ одного из самых ожидаемых фильмов года – "Убийцы цветочного месяца" от режиссера Мартина Скорсезе.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Модель предстала перед фотокамерами в эффектном виде. На ней было кутюрное красное платье от бренда Valentino, состоявшее из полупрозрачной юбки макси и верха с пикантными вырезами. Наряд обнажал нижнюю часть ее груди. Обута она была в красные атласные туфли на шпильках.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Свой лук Наоми дополнила длинной розовой накидкой из шифона, украшенного перьями. Ей помогли подбросить накидку вверх, чтобы фотографы смогли сделать эффектные снимки.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Аутфит Наоми Кэмпбелл дополнила бриллиантовыми украшениями от Chopard: серьгами, колье, браслетом и кольцом. Волнистая укладка, макияж с акцентом на глазах и длинный французский маникюр завершили лук знаменитости.

Модель появилась на мероприятии в сопровождении кинопродюсера из Саудовской Аравии Мохаммеда Аль Турки.

Мохаммед Аль Турки и Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Напомним, Наоми Кэмпбелл на мероприятии "Женские истории", состоявшемся в рамках Red Sea International Film Festival, появилась в серебристом платье, состоявшем из бахромы из стразов.

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