В красном платье и накидке с перьями: Наоми Кэмпбелл в эффектном образе сияла на Каннском кинофестивале

52-летняя модель пришла на мероприятие в сопровождении кинопродюсера из Саудовской Аравии.
Наоми Кэмпбелл посетила Каннский кинофестиваль. Она пришла на показ одного из самых ожидаемых фильмов года – "Убийцы цветочного месяца" от режиссера Мартина Скорсезе.
Модель предстала перед фотокамерами в эффектном виде. На ней было кутюрное красное платье от бренда Valentino, состоявшее из полупрозрачной юбки макси и верха с пикантными вырезами. Наряд обнажал нижнюю часть ее груди. Обута она была в красные атласные туфли на шпильках.
Свой лук Наоми дополнила длинной розовой накидкой из шифона, украшенного перьями. Ей помогли подбросить накидку вверх, чтобы фотографы смогли сделать эффектные снимки.
Аутфит Наоми Кэмпбелл дополнила бриллиантовыми украшениями от Chopard: серьгами, колье, браслетом и кольцом. Волнистая укладка, макияж с акцентом на глазах и длинный французский маникюр завершили лук знаменитости.
Модель появилась на мероприятии в сопровождении кинопродюсера из Саудовской Аравии Мохаммеда Аль Турки.
Напомним, Наоми Кэмпбелл на мероприятии "Женские истории", состоявшемся в рамках Red Sea International Film Festival, появилась в серебристом платье, состоявшем из бахромы из стразов.
Читайте также: