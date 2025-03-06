В красном платье и необычных туфлях: Камерон Диас посетила модный показ в Париже

52-летняя Камерон Диас, которая недавно вернулась в мир кино после перерыва, опять вышла в свет. Актриса посетила Неделю моды в Париже, а в частности, на шоу бренда Stella McCartney. Известный модельер презентовала публике коллекцию осень-зима 2025-2026.

Камерон во время показа сидела в первом ряду с другими знаменитостями, среди которых можно было увидеть также Кейт Мосс и Анну Винтур. Также она позировала для фото с блогером Кьярой Ферраньи.

Камерон Диас и Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Камерон Диас и Кьяра Ферраньи / Фото: Associated Press

Диас надела в тот день красное миди-платье с оригинальными широкими рукавами и объемным верхом, который украшала драпировка. Носила платье она в сочетании с молочным пальто и оригинальными туфлями с длинным квадратным мысом.

Камерон Диас / Фото: Associated Press

Волосы Диас собрала в "небрежную" прическу, дополнила образ золотыми серьгами, а также коричневой сумкой с короткими ручками.

Камерон Диас / Фото: Associated Press

Напомним, что актриса недавно снялась в экшене "Снова в деле" для Netflix, презентация которого состоялась в Лондоне.

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