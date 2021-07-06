В красном платье и очках Dior: Милен Фармер на открытии Каннского кинофестиваля

Знаменитость выбрала для фотоколла скромное платье миди.

В Каннах стартовал 74-й ежегодный кинофестиваль, который несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Но все же мероприятие стоялось и его посетило множество знаменитостей, среди которых были актрисы Джоди Фостер и Марион Котийяр. Также одной из гостей, кто вышел для фото, стала французская певица Милен Фармер.

Милен Фармер / Getty Images

Она появилась в красном сетчатом платье, из под которого просвечивался черный сарафан на бретельках. Летний образ Милен дополнила солнцезащитными очками от Dior, золотой цепочкой с подвеской в виде собаки, множеством колец на руках и черным браслетом. Обула певица под свое красное платье черные босоножки на шнуровке.

Милен Фармер / Getty Images

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