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- Шоу-бизнес
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В красном платье и перчатках с 3-D цветами: британская дизайнер очаровала образом на Каннском кинофестивале
34-летняя Кимберли Гарнер выбрала для своего появления интересный наряд от тайваньского бренда Nicole+Felicia.
Британская дизайнер и светская львица – Кимберли Гарнер – посетила Каннский кинофестиваль. На красной дорожке блондинка предстала в ярком аутфите от тайваньского бренда Nicole+Felicia.
На ней было красное обтягивающее платье-бюстье длины макси, в котором она засветила свой неравномерный загар — следы от купальника. Наряд в зоне бедер был украшен красными скульптурными 3-D цветами.
Изюминкой образа Кимберли были перчатки без пальцев в виде таких же больших 3-D цветов. Они вместе с цветами на платье создавали невероятно красивый эффект.
Свой лук модельер дополнила остроносыми красными с прозрачными вставками туфлями на шпильках. Гарнер сделала прическу с низким пучком, максимально естественный макияж и решила отказаться от украшений, чтобы не отвлекать внимание своих аксессуаров на руках.