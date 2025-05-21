В красном платье и перчатках с 3-D цветами: британская дизайнер очаровала образом на Каннском кинофестивале

Кимберли Гарнер / © Associated Press

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Британская дизайнер и светская львица – Кимберли Гарнер – посетила Каннский кинофестиваль. На красной дорожке блондинка предстала в ярком аутфите от тайваньского бренда Nicole+Felicia.

Кимберли Гарнер / © Associated Press

На ней было красное обтягивающее платье-бюстье длины макси, в котором она засветила свой неравномерный загар — следы от купальника. Наряд в зоне бедер был украшен красными скульптурными 3-D цветами.

Кимберли Гарнер / © Associated Press

Изюминкой образа Кимберли были перчатки без пальцев в виде таких же больших 3-D цветов. Они вместе с цветами на платье создавали невероятно красивый эффект.

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Кимберли Гарнер / © Associated Press

Свой лук модельер дополнила остроносыми красными с прозрачными вставками туфлями на шпильках. Гарнер сделала прическу с низким пучком, максимально естественный макияж и решила отказаться от украшений, чтобы не отвлекать внимание своих аксессуаров на руках.