В шелковом платье и питоновых ботфортах: участница "Холостяка-11" продемонстрировала стильный аутфит

Александра Миколюк пополнила гардероб яркой стильной вещью.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Александра Миколюк – настоящая модница. Она любит красиво и стильно одеваться. Девушка похвасталась новым эффектным луком в Instagram, устроив небольшой фотосет.

Девушка надела шелковое красное платье на тонких бретельках, завязках и с разрезами по бокам. Талию она украсила золотым поясом-цепью. Наряд отлично сидел на ее стройной фигуре.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Платье Саша дополнила питоновыми ботфортами на шпильках. Волосы Миколюк распустила, а на глаза надела стильные очки с цепочкой.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Ранее красотка опубликовала горячие снимки из откровенной фотосессии, в которой предстала топлес.

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