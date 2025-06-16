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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
396
Время на прочтение
1 мин

В красном платье и прозрачных мюлях: бывшая девушка Бруклина Бекхэма сходила на тусовку

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма была запечатлена на публичном мероприятии в Guards Polo Club в пригороде Лондона.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Хана Кросс

Хана Кросс / © Getty Images

Хана Кросс приехала на турнир Cartier Queen’s Cup Polo 2025 в Guards Polo Club в алом платье-миди с короткими рукавами и обута в прозрачные туфли-мюли на каблуках. У девушки были распущены ее длинные волосы, которые она покрасила в светлый оттенок.

Модель сделала легкий дневной макияж, надела золотые серьги-кольца, часы и несколько колец на пальцы, а также у нее на запястье были часы, а в руках она держала маленькую белу сумку. Маникюр у Ханы также был выполнен в светлом оттенке.

Хана Кросс / © Getty Images

Хана Кросс / © Getty Images

Также это мероприятие посетили сестры Спенсер — леди Амелия и леди Элиза. Девушки выбрали белые луки для выхода в светское общество.

Сестры Спенсер / © Getty Images

Сестры Спенсер / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
396
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