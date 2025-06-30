В красном платье и с бриллиантовым колье на шее: эффектная Скарлетт Йоханссон блистала на премьере фильма

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

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На днях знаменитость присутствовала на премьере фильма в Шанхае. Скарлетт вышла на красную дорожку в алом макси-платье на тонких бретельках, которое отлично подчеркивало декольте. На шее у Йоханссон было колье из бриллиантов, она собрала волосы в тугой низкий пучок и сделала выразительный макияж глаз с бронзовыми тенями, стрелками и пышными ресницами. Также у звезды было множество серьг в ушах.

Маникюр Скарлетт был выполнен в светлом оттенке, а на пальцах сверкало несколько колец.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Недавно мы показывали, какой образ актриса выбрала для премьеры фильма в Нью-Йорке. Тогда на ней было платье от бренда Givenchy на бретельках, с декольте, а юбку украшали воланы из кремового шифона.

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Скарлетт Йоханссон / © Associated Press